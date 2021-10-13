Работает без перебоев: НБУ отчитался о работе "Укрэксимбанка" после увольнения Мецгера

Работает без перебоев: НБУ отчитался о работе "Укрэксимбанка" после увольнения Мецгера

Нацбанк обещает "пристально следить за развитием событий и состоянием корпоративного управления" в этом финучреждении.

В Национальном банке прокомментировали увольнение Евгения Мецгера с должности главы "Укрэксимбанка", который является фигурантом дела о нападении на съемочную группу "Схем".

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка

НБУ уверяет, что "Укрэксимбанк" работает в штатном режиме.

"Наблюдательный совет и Правление обеспечивают бесперебойную работу банка и обслуживание клиентов, негативных изменений финансового состояния и оттока средств не наблюдается", — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности председателя Правления АО "Укрэксимбанк" на срок не более шести месяцев назначен Сергей Ермаков. Вскоре будет объявлен конкурс на должность председателя Правления. После этого в Национальный банк должны быть предоставлены документы для согласования победителя отбора.

НБУ обещает "пристально следить за развитием событий и состоянием корпоративного управления" в этом финучреждении.

"Укрэксимбанк" является системно-важным банком и третьим по размеру общих активов в банковской системе. Его деятельность влияет на стабильность всей финансовой системы. Действующий менеджмент должен продолжать направлять усилия на обеспечение выполнения собственных стратегических документов, в частности относительно бизнес-деятельности и уменьшения объема неработающих кредитов", — отметили в пресс-службе.

Напомним:

В программе "Схемы" появилось расследование о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам.

о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам. В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

на них. Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования, а затем уволился.

по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" на время расследования, а затем Голосеевский районный суд 11 октября Киева избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Новости Украины: наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил председателя правления Мецгера

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