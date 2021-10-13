Работает без перебоев: НБУ отчитался о работе "Укрэксимбанка" после увольнения Мецгера

Нацбанк обещает "пристально следить за развитием событий и состоянием корпоративного управления" в этом финучреждении.
В Национальном банке прокомментировали увольнение Евгения Мецгера с должности главы "Укрэксимбанка", который является фигурантом дела о нападении на съемочную группу "Схем".
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка
НБУ уверяет, что "Укрэксимбанк" работает в штатном режиме.
"Наблюдательный совет и Правление обеспечивают бесперебойную работу банка и обслуживание клиентов, негативных изменений финансового состояния и оттока средств не наблюдается", — говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности председателя Правления АО "Укрэксимбанк" на срок не более шести месяцев назначен Сергей Ермаков. Вскоре будет объявлен конкурс на должность председателя Правления. После этого в Национальный банк должны быть предоставлены документы для согласования победителя отбора.
НБУ обещает "пристально следить за развитием событий и состоянием корпоративного управления" в этом финучреждении.
"Укрэксимбанк" является системно-важным банком и третьим по размеру общих активов в банковской системе. Его деятельность влияет на стабильность всей финансовой системы. Действующий менеджмент должен продолжать направлять усилия на обеспечение выполнения собственных стратегических документов, в частности относительно бизнес-деятельности и уменьшения объема неработающих кредитов", — отметили в пресс-службе.
Напомним:
- В программе "Схемы" появилось расследование о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбасса и платит налоги боевикам.
- В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
- Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования, а затем уволился.
- Голосеевский районный суд 11 октября Киева избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.