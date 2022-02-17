"Работает против нашей страны": Зеленский прокомментировал постоянное появление новых дат нападения РФ

Зеленский выразил мнение, что появлению этих дат подыгрывают россияне.

Президент Владимир Зеленский заявил, что постоянное появление очередных дат нового вторжения России в Украину влечет лишь потери для государства.

Об этом заявил президент в интервью РБК-Украина.

"Для нас это точно только потери. Потери по всех фронтах. Даже вот позиция о значительном повышении зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся. Но с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно.Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки безумные. Поэтому все эти "даты" и паника — все это работает против нашей страны.Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что последствия таких сообщений испытывает и экономика. В то же время Зеленский подчеркнул, что "у нас один выход – мы должны вести себя как субъект, потому что иначе тебя затопчут".

В то же время Зеленский выразил мнение, что появлению этих дат подыгрывают россияне.

"Ну это же видно. Ну это видно. Смотрите, они сегодня стреляли на Донбассе, и вчера, и раньше. Говорят, что отводят войска, а после этого стреляют. Ну зачем? Я считаю, что это глупость, делают просто совершенно неадекватные поступки", — прокомментировал украинский лидер.

Напомним, ранее у Путина ответили, планирует ли Россия напасть на Украину 20 февраля.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников, объяснил "инсайды" СМИ о нападении России.

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