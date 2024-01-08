Рада 10 января может рассмотреть постановление об отзыве с должности Марьяны Безуглой: детали

Комитет по вопросам регламента в ВРУ уже рассмотрел соответствующее постановление.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Проект постановления №10391 опубликован на сайте ВР.

Сегодня, 8 января, комитет по вопросам регламента в ВРУ рассмотрел постановление об отзыве Безуглой с должности.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, решение принято единогласно.

Соответственно, уже 10 января Рада может рассмотреть постановление.

Известно, что инициаторами постановления выступили 11 народных депутатов. Проект появился на сайте Верховной Рады в субботу, 6 января.

"Руководствуясь положениями статьи 83 регламента Верховной Рады, статьи 7 закона "О комитетах Верховной Рады" предлагается отозвать народного депутата Безуглую Марьяну Владимировну с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — говорится в документе.

Как известно, Безуглая попала в скандал из-за своих заявлений. Так, 26 ноября депутат в своем Facebook написала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, поскольку не предоставил "никакого плана действий на 2024 год" ни на Ставке верховного главнокомандующего, ни комитетау по нацбезопасности, где она работает.

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