Рада 2 ноября проведет внеочередное заседание: что рассмотрят

Глава государства хочет, чтобы парламент рассмотрел ряд "важных социальных и медицинских вопросов".

Верховная Рада соберется во вторник, 2 ноября, на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в Telegram сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, глава государства хочет, чтобы парламент рассмотрел ряд "важных социальных и медицинских вопросов".

В частности, речь идет о:

Проекте постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия COVID-19, предусматривающем допуск в помещения парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.

Законопроектах:

№6121 по поводу государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 по поводу усовершенствованию системы управления сферой здравоохранения;

№5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

№4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине".

Напомним, что еще один опрос зафиксировал падение рейтинга "Слуги народа". Если бы в Украине в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, то в Верховную Раду попали бы четыре политсилы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку