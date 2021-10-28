Рада 2 ноября проведет внеочередное заседание: что рассмотрят

Глава государства хочет, чтобы парламент рассмотрел ряд "важных социальных и медицинских вопросов".
Верховная Рада соберется во вторник, 2 ноября, на внеочередное заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в Telegram сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.
По ее словам, глава государства хочет, чтобы парламент рассмотрел ряд "важных социальных и медицинских вопросов".
В частности, речь идет о:
- Проекте постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия COVID-19, предусматривающем допуск в помещения парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.
Законопроектах:
- №6121 по поводу государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
- №5873 по поводу усовершенствованию системы управления сферой здравоохранения;
- №5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
- №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине".
Напомним, что еще один опрос зафиксировал падение рейтинга "Слуги народа". Если бы в Украине в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, то в Верховную Раду попали бы четыре политсилы.