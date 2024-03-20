Рада готовит обращение к странам мира о непризнании Путина легитимным президентом РФ

Украинская делегация была одним из инициаторов закрепления в одной из резолюций ПАСЕ призыва к непризнанию Владимира Путина легитимным.

Председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что Верховная Рада готовит обращение к странам мира о непризнании Владимира Путина легитимным президентом России.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Один из инициаторов — это председатель Верховной Рады. Ну, и наш комитет. Я активно участвовал в проработке этого важного документа, в том числе оппозиция (участвовала – ред.)", - рассказал председатель комитета.

Мережко также отметил, что ранее было обнародовано заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодороса Русопулоса, в котором тот подвергает сомнению легитимность выборов в России.

"Украинская делегация была одним из инициаторов закрепления в одной из резолюций ПАСЕ призыва к непризнанию Путина легитимным. То есть это результат деятельности украинской парламентской дипломатии. И я хотел бы напомнить, что был принят указ президента, в котором четко сказано, что Путин не может рассматриваться как представитель России, с ним нельзя вести переговоры, то есть это уже закреплено в правовой плоскости", – добавил парламентарий.

В России и на временно оккупированных территориях Украины 15-17 марта состоялось голосование на "выборах" президента. 18 марта российская Центральная избирательная комиссия сообщила, что по результатам голосования Владимир Путин выиграл, набрав 87,28%.

Напомним, Западные правительства осудили "переизбрание" президента России Владимира Путина, но Китай, Индия и Северная Корея поздравили главу Кремля с продлением его правления еще на шесть лет.

Читайте также ведущие новости дня: