Рада хочет уволить члена ЦИК Буглака, который почти два года живет в США – постановление

Юрий Буглак был назначен в ЦИК в 2019 году.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об освобождении от должности члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрия Буглака, который выехал из Украины в США еще до полномасштабного вторжения и больше и не возвращался.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как пишут СМИ, постановление об увольнении Буглака Ю.А. с должности члена Центральной избирательной комиссии зарегистрировала в парламенте глава партии "Слуга Народа", председатель Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Елена Шуляк.

Постановление об увольнении члена ЦИК Юрия Буглака / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Буглака планируется уволить в соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины – назначение на должности и освобождение от должностей членов Центральной избирательной комиссии по представлению президента Украины.

Выезд Буглака в США

Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался, живя с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами.

В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Инициирование отставки Буглака

Председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко вызвали на заседание комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для объяснений относительно члена ЦИК Юрия Буглака.

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