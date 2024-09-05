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Рада избрала нового главу Минкульта: кто им стал

Рада избрала нового главу Минкульта: кто им стал

Николай Точицкий / Фото: Офис президента Украины

Ранее Точицкий занимал должность заместителя руководителя Офиса президента.

Верховная Рада назначила на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Назначение Точицкого М.С. на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. За – 252", – написал нардеп в Сети.

Результат голосования за назначение Николая Точицкого министром культуры / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результат голосования за назначение Николая Точицкого министром культуры / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Что известно о Николае Точицком

В течение 1993-1995 годов Точицкий работал в Управлении контроля над вооружением и разоружением МИД Украины.

В течение 1995-1998 годов занимал должность третьего и второго секретаря в посольстве Украины в Бельгии.

В течение 1999-2000 годов был первым секретарем отдела ОБСЕ и Совета Европы Управления европейской интеграции, а в 2000-2001 годах — советником отдела НАТО и европейской безопасности в Департаменте по вопросам политики и безопасности.

В последующие годы Точицкий являлся советником постпреда Украины при Совете Европы, директором Кабинета главы МИД, начальником Управления консульской службы МИД, генконсулом Украины в Сан-Франциско. В 2009 году получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В течение 2016-2021 годов Точицкий занимал должность представителя Украины при ЕС. В то же время он был послом в Бельгии, в Люксембурге и представителем Украины при Европейском Сообществе по атомной энергии.

В 2021 году Точицкий стал заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы и пробыл на этом посту до апреля 2024 года. После этого Точицкого был назначен заместителем руководителя Офиса президента.

Напомним, с июля 2023 года до сих пор временным исполняющим обязанности министра культуры был Ростислав Карандеев.

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