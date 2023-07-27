Рада лишила мандата нардепа Аристова, отдыхавшего на Мальдивах

Верховная Рада 27 июля досрочно прекратила полномочия нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова, о чьем отдыхе на Мальдивах стало известно недавно.

Об этом нардеп Ярослав Железняк сообщил в Сети.

Решение о лишении Аристова депутатского мандата поддержали 320 народных избранников.

"Рада поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Аристова Юрия. За 320", – говорится в заявлении Железняка.

Результаты голосования в Раде за прекращение полномочий нардепа Юрия Аристова/Фото: Ярослав Железняк

Скандал с отдыхом Аристова на Мальдивах

25 июля журналисты опубликовали расследование об июльском отдыхе Аристова в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах, где одна ночь стоит от 100 тыс. грн до более 1 млн грн.

Как узнали впоследствии в ДБР, с начала июня почти до конца июля Аристов находился за пределами Украины, выехав в Польшу якобы для служебной командировки. Находясь за границей, нардеп открыл больничный, в правдивости которого правоохранители сомневаются.

В ДБР и СБУ расследуют законность выезда Аристова за границу во время военного положения и провели у него обыски. А прокуратура открыла дело о внесении ложных данных в документы для выезда за границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Нардепа заметили на Мальдивах во время войны! Скандал получил продолжение!"

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