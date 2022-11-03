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Рада лишила Рабиновича и Васильковского мандатов народных депутатов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Рада лишила Рабиновича и Васильковского мандатов народных депутатов

Фото: УНИАН

В Верховной Раде сейчас осталось 417 народных депутатов.

Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича (был избран в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни" ) и Игоря Васильковского ("Слуга народа").

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующие постановления в парламенте проголосовали 292 и 304 народных депутата соответственно.

"Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З., которые 18 июля 2022 года указом президента №502/2022 были лишены гражданства Украины", — написал Железняк.

Таким образом, в Верховной Раде сейчас осталось 417 народных депутатов.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада одобрила решение об увольнении Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий Украины.

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Дата публикации
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