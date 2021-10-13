Рада может закрыться для невакцинированных: какие документы потребуются, чтобы попасть в парламент

Депутаты готовятся рассмотреть соответствующее постановление.
Вход в Верховную Раду Украины могут ограничить. Закрыть парламент могут для тех, кто не имеет вакцинации или свежего теста, или справки о перенесенном коронавирусе.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24".
По его словам, соответствующий вопрос будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе. По мнению Радуцкого, соответствующее постановление поддержат нардепы и спикер его безотлагательно подпишет.
Так, в случае принятия решения, то в Раду будут пускать нардепов, журналистов, посетителей и сотрудников аппарата ВРУ только с документами о вакцинации от COVID-19 (по крайней мере одна доза); ПЦР-тестом или экспресс-тестом на антиген к коронавирусу; справкой о выздоровлении от коронавируса.
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