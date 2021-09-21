Рада на этой неделе может собраться на внеочередное заседание: какой вопрос будут обсуждать

Рада на этой неделе может собраться на внеочередное заседание: какой вопрос будут обсуждать

Корниенко сказал, что пока такие слухи ходят.

Верховная Рада Украины 23 сентября может провести внеочередное заседание, на котором могут рассмотреть законопроекты о ФЛП.

Об этом глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.

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"Есть слухи о том, что будет в четверг (23 сентября — ред.) объявлено внеочередное заседание, посвященное вопросам по ФЛП. Законопроектам, под которые собирал подписи еще Дубинский (внефракционный народный депутат Александр Дубинский — ред.) полгода или год назад. То есть у нас достаются из ящика такие заготовки", — сказал Корниенко.

В то же время нардеп точно не подтвердил, действительно ли состоится внеочередное заседание. По его словам, "такие слухи ходят".

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"Шел и где-то услышал. Скоро проверим это", — сказал он.

Аналогичную информацию сообщил журналистам и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он рассказал, что получил соответствующее письмо он председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, который назначил на четверг внеочередную сессию. Арахамия подтвердил, что обсуждать будут, скорее всего, отмену РРО для ФЛП.

"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", - добавил Арахамия, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, весной ФЛП вышли на протест и перекрыли проезд по улице Грушевского под Кабмином. Пускали только общественный транспорт. Представители малого бизнеса выступали против суровых карантинных мероприятий.

Как сообщалось, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине большинство ФЛП после выхода на пенсию смогут рассчитывать лишь на минимальные социальные выплаты, но если имеют стаж. Причиной, в Минсоцполитики называют то, что большинство ФЛП платит ЕСВ с минимальной зарплаты.

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