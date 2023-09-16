Рада найдет, как отозвать Шуфрича с должности главы комитета, если он не напишет заявление – Корниенко

Верховная Рада найдет механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по свободе слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в комментарии Укринформу.

"У нас есть несколько проектов постановлений (относительно Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова – ред.). Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не отвечает ни одно, создать новое. Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета... Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале", – отметил Корниенко.

В то же время, во время выступления на панельной дискуссии в рамках мероприятия для медийщиков "Редколлегия. Саммит", он выразил надежду, что парламент сможет отозвать Шуфрича с должности председателя комитета в течение следующей недели.

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Напомним, накануне Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, которому сообщили о подозрении в государственной измене, — содержания под стражей до 13 ноября включительно.

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