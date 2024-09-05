Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению – министром развития громад

По словам Железняка, фактически Кулеба "будет сразу на трех министерствах".
Верховная Рада назначила Алексей Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Назначение Кулебы А.В. на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития громад и территорий Украины прошло. За – 240", – говорится в заявлении нардепа.
Он добавил, что фактически Кулеба "будет сразу на трех министерствах".
Напомним, также 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение нового главы МИД – Андрея Сыбиги.
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