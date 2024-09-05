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Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению – министром развития громад

Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьером по восстановлению – министром развития громад

Алексей Кулеба/Фото: Telegram-канал Кулебы

По словам Железняка, фактически Кулеба "будет сразу на трех министерствах".

Верховная Рада назначила Алексей Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Назначение Кулебы А.В. на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития громад и территорий Украины прошло. За – 240", – говорится в заявлении нардепа.

Он добавил, что фактически Кулеба "будет сразу на трех министерствах".

Результаты голосования в Раде за новую должность для Алексея Кулебы / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результаты голосования в Раде за новую должность для Алексея Кулебы / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, также 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение нового главы МИД – Андрея Сыбиги.

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