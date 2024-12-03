Рада назначила Чернышева вице-премьером – министром национального единства

До этого Чернышев был главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Чернышева вице-премьер-министром – министром национального единства.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко написал в Сети, что за назначение Чернышева вице-премьером – министром национального единства проголосовали 237 народных избранников.

"Чернышева назначили вице-премьером, министром национального единства. За — 237. Я голосовал против", — говорится в заявлении Гончаренко.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что назначение Чернышева рекомендовал профильный комитет парламента.

Биография Алексея Чернышева

Чернышев перешел на работу на госслужбу из бизнеса в октябре 2019 года. Сначала он стал главой Киевской облгосадминистрации. В марте 2020 года Чернышев был назначен министром развития громад и территорий. В этой должности министр проводил реформу децентрализации. Он также вошел в состав Нацсовета по антикоррупционной политике и в состав Нацсовета реформ. В ноябре 2022 года правительство назначило Чернышева главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно о Министерстве единства?

В августе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание "министерства украинского единства", правда, на тот момент это не было окончательно утвержденное название. Появление этого ведомства предусмотрено "Планом стойкости" главы государства. Сообщалось, что Министерство единства должно объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы граждан и способствовать их возвращению на Родину.

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