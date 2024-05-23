Рада назначила экс-шоумена главой ВСК по состоянию фортификаций и закупке дронов

До работы в парламенте нардеп был шоуменом и работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.

Верховная Рада на заседании 22 мая создала Временную следственную комиссию по использованию бюджетных средств на устройство фортификационных сооружений на линии столкновения и на изготовление и закупку дронов. Главой ВСК был назначен нардеп от "Слуги народа" Николай Задорожний, который до работы в парламенте был шоуменом и работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.

О создании ВСК накануне сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Главой ВСК был назначен нардеп Николай Задорожний (фракция "Слуга народа"), а заместителем — Михаил Цимбалюк (фракция "Батькивщина"). В состав комиссии войдут 13 депутатов.

На себя обращает внимание тот факт, что глава ВСК Задорожний до своего депутатства был шоуменом, ведущим и организатором различных праздничных мероприятий, менеджером по сбыту и снабжению. Он также работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95 и занимался преподавательской деятельностью. Задорожний был участником юмористической группы "Братья Гагарины", выступавшей на телепроекте "Бойцовский клуб".

В 2019 году Задорожний прошел в Раду от партии "Слуга народа" как беспартийный. В парламенте он является членом одноименной фракции и членом комитета по бюджету.

Задачей ВСК определено "изучение обстоятельств и подготовки вопросов":

потребностей Сил обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку дронов,

анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс дронов воинским частям и подразделениям ВСУ и других законных военных формирований,

обустройства фортификационных сооружений, инженерных ограждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

В течение шести месяцев Рада должна заслушать отчет ВСК на пленарном заседании.

Заметим, что вопрос об обустройстве фортификационных сооружений встал после нового наступления РФ на Харьковщине, которое началось 10 мая. Военные и журналисты заявляли об отсутствии оборонных укреплений в области – больше от этом читайте в материале ТСН.ua.

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