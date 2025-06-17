Рада назначила генеральным прокурором Руслана Кравченко: что о нем известно

Руслан Кравченко / © ITV

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Верховная Рада назначила главой Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко. За его кандидатуру проголосовало 273 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора рассматривали в Офисе президента давно. Другие претенденты, в частности Олег Кипер и Павел Кириленко, не прошли отбор: первый не имел поддержки в парламенте, а второй — из-за подозрений в незаконном обогащении.

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Что о нем известно

Руслан Кравченко родился в городе Северодонецк. С юных лет мечтал о военной карьере — в 15 лет поступил в Киевский военный лицей имени Богуна, а затем учился в Харькове в Юридической академии. Там получил звание лейтенанта юстиции.

Свою работу начал в Севастопольской военной прокуратуре. Но когда Россия захватила Крым в 2014 году, он покинул полуостров и перевелся во Львов. В том же году пошел на военную службу и работал прокурором в зоне боевых действий на Донбассе — в Дебальцево и Бахмуте. За это получил статус участника боевых действий.

Позже Руслана перевели в Киев, где он работал в Главной военной прокуратуре. Он стал известным благодаря нескольким громким делам. Например, он был обвинителем в суде над российскими спецназовцами, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко. Также занимался делом против экс-президента Виктора Януковича — именно Кравченко представлял обвинение в суде, который заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы.

С 2018 по 2020 год Кравченко работал на руководящих должностях в военной прокуратуре, а после ее реформирования — в гражданской прокуратуре. В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру. После освобождения Бучи от российских войск в 2022 году именно он отвечал за расследование военных преступлений на Киевщине.

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В 2023 году Кравченко стал главой Киевской областной администрации, а в декабре 2024 — возглавил Государственную налоговую службу Украины.

В июне 2025 года президент Владимир Зеленский предложил назначить Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

За свою службу он получил ряд государственных наград, в частности орден «За заслуги» и орден Даниила Галицкого.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

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