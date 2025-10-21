Рада назначила главу Минкульта: кто она: кто она

Татьяна Бережная / © detector.media

Реклама

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики и Министра культуры Украины. За назначение Татьяны Бережной проголосовали 266 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

Она возглавила единственное министерство, которое в течение последних трех месяцев оставалось под руководством временно исполняющего обязанности после так называемого «большого койкоперемещения» в правительстве.

Реклама

Во время своего выступления в Верховной Раде Татьяна Бережная сообщила, что одной из главных задач будет привлечение дополнительных ресурсов для развития культуры. Среди конкретных инициатив — подготовка закона о меценатстве и создание специального фонда для сохранения культурного наследия, который планируется представить на международной культурной платформе в Копенгагене.

Она также подчеркнула важность обеспечения независимости и финансовой самостоятельности культурных учреждений, чтобы они могли зарабатывать на собственные нужды и развиваться автономно. Кроме того, она отметила, что культура должна не только оставаться составляющей гуманитарной политики, но и стать эффективным инструментом в международной дипломатии.

«Наша общая задача — переосмыслить роль культуры как инструмента влияния, сделать инвестиции в эту сферу более масштабными, а деятельность культурных учреждений — автономной», — подчеркнула она.

Татьяна Бережная исполняла обязанности министра культуры с 28 июля 2025 года. До этого она три года занимала должность заместителя министра экономики Юлии Свириденко, которая сейчас возглавляет правительство.

Реклама

Министерство культуры Украины за последние годы сменило нескольких руководителей. После Александра Ткаченко в 2023 году министерскую должность занимал Ростислав Карандеев, а с сентября 2024 года ее занимал Николай Точицкий. После правительственной реорганизации Точицкий стал постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 июля Верховная Рада Украины утвердила новый Кабинет Министров, возглавляемый премьером Юлией Свириденко.