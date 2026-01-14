- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 2 мин
Рада назначила нового главу Фонда госимущества: кто им стал
Верховная Рада поставила точку в серии кадровых назначений 14 января, избрав нового главу Фонда госимущества.
Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нардепа Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества. Свои голоса за это решение отдали 244 народных избранника.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Последнее кадровое в этом калейдоскопе безудержных кадровых ротаций. Дмитрий Наталуха стал главой Фонда Госимущества. ЗА — 244», — говорится в заявлении нардепа.
Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко внесла в Раду представление о назначении Наталухи на должность главы Фонда государственного имущества. Профильный комитет по вопросам экономической политики официально в тот же день поддержал кандидатуру Наталухи на должность в ФГИУ.
Биография Дмитрия Наталухи
Дмитрий Наталуха — украинский политик, юрист и народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа». До назначения в ФГИУ он возглавлял парламентский Комитет по вопросам экономической политики, а также представлял Украину в ПАСЕ и руководил группой межпарламентских связей с Великобританией.
Профессиональный опыт:
2007 — 2013 годы — работал в ведущих юридических фирмах (Spenser & Kauffmann, «Ильяшев и Партнеры», Baker & McKenzie), специализируясь на инвестициях, банковском и земельном праве.
2014 — 2015 годы — занимался международной политикой в Лондоне (Project for Democratic Union) и защитой прав ВПЛ в партнерских организациях ООН («Право на Защиту», HIAS).
2015 — 2017 годы — проходил госслужбу в Коминтерновской РГА в Одесской области.
2017 — 2019 годы — работал в компании Lead/Augury, которая занималась стратегическими коммуникациями и GR-консалтингом.
С 2019 года — депутат Верховной Рады.