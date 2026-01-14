Рада назначила нового главу Фонда госимущества: кто им стал

Новый глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нардепа Дмитрия Наталухи главой Фонда государственного имущества. Свои голоса за это решение отдали 244 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Последнее кадровое в этом калейдоскопе безудержных кадровых ротаций. Дмитрий Наталуха стал главой Фонда Госимущества. ЗА — 244», — говорится в заявлении нардепа.

Результаты голосования за назначение Дмитрия Наталухи / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко внесла в Раду представление о назначении Наталухи на должность главы Фонда государственного имущества. Профильный комитет по вопросам экономической политики официально в тот же день поддержал кандидатуру Наталухи на должность в ФГИУ.

Биография Дмитрия Наталухи

Дмитрий Наталуха — украинский политик, юрист и народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа». До назначения в ФГИУ он возглавлял парламентский Комитет по вопросам экономической политики, а также представлял Украину в ПАСЕ и руководил группой межпарламентских связей с Великобританией.

Профессиональный опыт: