Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой призвать РФ отвести войска от границы с Украиной

Парламент призывает осудить действия, заявления и шаги РФ, направленные на подготовку основы для расширения военной и гибридной агрессии против нашего государства.
Верховная Рада во время заседания 15 февраля обратилась к мировому сообществу с просьбой призвать Россию к отводу войск от нашей границы и от временно оккупированных территорий Украины.
За принятие соответствующего Постановления проголосовали 326 народных депутатов.
Речь идет о Постановлении об обращении украинского парламента к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствпм и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.
Рада обращается к соответствующим организациям и призывает продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ и необходимость мирного разрешения спровоцированного Россией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права.
Также украинский парламент призывает:
- продолжать оказывать политическую поддержку Украине, в частности путем осуществления визитов на уровне руководителей государств, правительств и парламентов, а также лидеров международных организаций и их парламентских ассамблей;
- усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в частности оборонной помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны России;
- усилить санкционное давление на РФ как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении норм и принципов международного права;
- осуществлять активные политико-дипломатические усилия, обмен информацией и практические шаги с целью удержания РФ в рамках мирного переговорного процесса;
- о необходимости призвать Россию к отводу военных сил и вооружения от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины, прекращению военных учений в морских акваториях вокруг Украины и снятию препятствий для международной морской торговли.
Отмечается, что Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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