Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой призвать РФ отвести войска от границы с Украиной

Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой призвать РФ отвести войска от границы с Украиной

Парламент призывает осудить действия, заявления и шаги РФ, направленные на подготовку основы для расширения военной и гибридной агрессии против нашего государства.

Верховная Рада во время заседания 15 февраля обратилась к мировому сообществу с просьбой призвать Россию к отводу войск от нашей границы и от временно оккупированных территорий Украины.

Также читайте В Минобороны России объявили о начале отвода войск после учений

За принятие соответствующего Постановления проголосовали 326 народных депутатов.

Речь идет о Постановлении об обращении украинского парламента к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствпм и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.

Рада обращается к соответствующим организациям и призывает продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ и необходимость мирного разрешения спровоцированного Россией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права.

Также украинский парламент призывает:

продолжать оказывать политическую поддержку Украине, в частности путем осуществления визитов на уровне руководителей государств, правительств и парламентов, а также лидеров международных организаций и их парламентских ассамблей;

Украине, в частности путем осуществления визитов на уровне руководителей государств, правительств и парламентов, а также лидеров международных организаций и их парламентских ассамблей; усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в частности оборонной помощи , направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны России;

комплексной, в частности , направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны России; усилить санкционное давление на РФ как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении норм и принципов международного права;

как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении норм и принципов международного права; осуществлять активные политико-дипломатические усилия , обмен информацией и практические шаги с целью удержания РФ в рамках мирного переговорного процесса ;

, обмен информацией и практические шаги с целью удержания РФ ; о необходимости призвать Россию к отводу военных сил и вооружения от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины, прекращению военных учений в морских акваториях вокруг Украины и снятию препятствий для международной морской торговли.

Отмечается, что Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.