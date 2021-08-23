Рада обратилась ко всему миру относительно усиления сотрудничества для противодействия агрессии России

За постановление проголосовали 283 народных депутата.

В понедельник, 23 августа, депутаты Верховной Рады собрались на внеочередное заседание. Главная тема — оккупированный Россией Крым и усиление международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ.

На заседании выступили глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, представители иностранных государств, народные депутаты Украины. Говорили о путях противодействия российской агрессии.

В конце заседания нардепы приняли постановление. За — 283 парламентария. Это — обращение Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Полный текст обращения:

Напомним, 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы. По его результатам была подписана совместная декларация, которая, по словам президента Украины Владимира Зеленского, будет открытой для присоединения других государств и создаст прочное политическое основание для дальнейшей работы. В декларации закреплена готовность Украины и других стран придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма Россией вплоть до момента его деоккупации.

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