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Рада обратилась ко всему миру относительно усиления сотрудничества для противодействия агрессии России

Рада обратилась ко всему миру относительно усиления сотрудничества для противодействия агрессии России

УНИАН

За постановление проголосовали 283 народных депутата.

В понедельник, 23 августа, депутаты Верховной Рады собрались на внеочередное заседание. Главная тема — оккупированный Россией Крым и усиление международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ.

На заседании выступили глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, представители иностранных государств, народные депутаты Украины. Говорили о путях противодействия российской агрессии.

В конце заседания нардепы приняли постановление. За — 283 парламентария. Это — обращение Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Полный текст обращения:

Напомним, 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы. По его результатам была подписана совместная декларация, которая, по словам президента Украины Владимира Зеленского, будет открытой для присоединения других государств и создаст прочное политическое основание для дальнейшей работы. В декларации закреплена готовность Украины и других стран придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма Россией вплоть до момента его деоккупации.

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