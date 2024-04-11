Рада обязала правительство утвердить доплаты военным и внести законопроект о ротации

Речь идет о дополнительных 70 тыс. грн для воюющих на передовой.

Верховная Рада приняла 11 апреля постановление, которым обязала Кабинет министров утвердить дополнительные выплаты для тех, кто выполняет боевые задания на фронте, и внести законопроект о ротации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил постановление, обязывающее правительство:

одобрить постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой (выполняющих боевые задания).

В ближайшее время внести законопроект о ротации", – говорится в заявлении нардепа.

За такое решение проголосовал 321 депутат.

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Постановление ВР по отдельным вопросам воинского долга и прохождение военной службы в условиях действия военного положения / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, 10 апреля Железняк сообщил, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изъял из законопроекта о мобилизации нормы о финансовом поощрении тех, кто уже воюет на фронте.

11 апреля нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что, возможно, правительство уже 12 апреля примет решение о доплатах военным, воюющим на самом "нуле".

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