- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Рада окончательно приняла закон о военном омбудсмене
Закон о военном омбудсмене призван усилить защиту прав и интересов украинских защитников.
Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 13266 о военном омбудсмене.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гочаренко.
«Парламент одобрил во втором чтении #13266 Закон о военном омбудсмане. За в целом — 283», — говорится в заявлении Железняка.
В свою очередь Гончаренко выразил недовольство нормами нового закона.
«Хорошую идею реализовали, как всегда, через одно место. Омбудсмена будет назначать и увольнять Президент. То есть контроль останется в руках одного человека, у которого и так уже много контроля», — указано в сообщении нардепа.
Он отметил, что необходимо усиливать защиту военных, но — по-настоящему, а «это фикция».
Напомним, в первом чтении законопроект о военном омбудсмене Рада поддержала еще 3 июня. Заметим, что военный омбудсмен будет иметь право принимать жалобы военных, проводить проверки и требовать устранения нарушений.
Новый закон разграничивает полномочия нового омбудсмена и Уполномоченного ВР по правам человека. Если последний занимается общими нарушениями, то военный омбудсмен будет специализироваться на вопросах, связанных с военной службой: выплатами, переводами, применением чрезмерной силы и тому подобное.