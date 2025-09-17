Рада окончательно приняла закон о военном омбудсмене

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 13266 о военном омбудсмене.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гочаренко.

«Парламент одобрил во втором чтении #13266 Закон о военном омбудсмане. За в целом — 283», — говорится в заявлении Железняка.

В свою очередь Гончаренко выразил недовольство нормами нового закона.

«Хорошую идею реализовали, как всегда, через одно место. Омбудсмена будет назначать и увольнять Президент. То есть контроль останется в руках одного человека, у которого и так уже много контроля», — указано в сообщении нардепа.

Он отметил, что необходимо усиливать защиту военных, но — по-настоящему, а «это фикция».

Результаты голосования за законопроект о военном омбудсмене / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, в первом чтении законопроект о военном омбудсмене Рада поддержала еще 3 июня. Заметим, что военный омбудсмен будет иметь право принимать жалобы военных, проводить проверки и требовать устранения нарушений.

Новый закон разграничивает полномочия нового омбудсмена и Уполномоченного ВР по правам человека. Если последний занимается общими нарушениями, то военный омбудсмен будет специализироваться на вопросах, связанных с военной службой: выплатами, переводами, применением чрезмерной силы и тому подобное.