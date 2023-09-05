Рада оставит е-декларации закрытыми: Шабунин заявил о "желании скрыть украденное"

Верховная Рада Украины на заседании 5 сентября может возобновить электронное декларирование чиновников, однако оставить сами декларации оставить закрытыми.

Об этом глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил в Сети.

"Сегодня Рада оставит декларации чиновников закрытыми. Само декларирование депутаты не смогут не восстановить, но смысла в нем не будет никакого. Основным элементом системы декларирования является публичность информации о состоянии чиновников", – пояснил Шабунин.

Он также отметил в своем Telegram-канале, что послы G7 накануне отмечали необходимость открытости реестра.

"Вы только не смейтесь, но открывать отдельные декларации позволят в этот год только с согласия самого декларанта. Так и вижу, как все наши нардепы спешат с заявлениями об открытии доступа к своим декларациям", – заявил глава ЦПК.

Он убежден, что единственная причина для нардепов скрывать декларации от публичного доступа – "это желание скрыть украденное во время войны".

"Многочисленные расследования об имуществе на Печерске, в Болгарии и лакшери отдыхе на Мальдивах – яркое тому подтверждение", – отметил Шабунин.

"Депутаты прямо говорят нам: закройте пасти и молча воюйте, не ваше холопское дело знать о нашем состоянии. Уважаемые депутаты, вы хуже жлобов — вы проклятые мародеры", — написал гражданский деятель в Facebook.

Напомним, накануне НАПК открыло доступ в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, однако данные о месте работы и должностях таких лиц скрыты.

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