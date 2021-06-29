Рада отменила штрафы для украинцев за выезд из ОРДЛО через Россию

Рада отменила штрафы для украинцев за выезд из ОРДЛО через Россию

Боевики регулярно блокируют работу КПВВ, поэтому украинцы были вынуждены ехать на подконтрольную Украины территорию через Россию.

Верховная Рада на период действия карантина отменила штрафы за выезд из оккупированных районов Донецкой и Луганской области из-за России.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"За" проголосовали 292 нардепа.

"К гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина, или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда, не применяются меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда", — говорится в решении.

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До этого времени такое нарушение каралось штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года штрафовали за выезд из ОРДЛО через РФ, влекли за собой штраф от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

Не будут штрафовать только отдельные категории лиц, действующие по причинам гуманитарного характера.

Отметим, что регулярное блокирование боевиками работы КПВВ на линии соприкосновения наносило больших неудобств украинцам с оккупированных территорий. Жители ОРДЛО часто посещают подконтрольную правительству территорию для получения медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучения. Однако из-за действий оккупантов они были вынуждены нарушать закон — ехали на не захваченные террористами территорию через Россию.

Ранее о проблеме штрафов для украинцев за выезд из ОРДЛО через Россию рассказывал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Напомним, что Верховная Рада поддержала законопроект о территориальной обороне в Украине и увеличении численности ВСУ.

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