Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"

Документ также нормировал правила въезда/выезда из оккупированного полуострова.

Верховная Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым", который ввели в 2014 году на десять лет.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"За" проголосовали 328 депутатов.

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"Целью принятия законопроекта является отмена режима свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и установление особенностей экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией", — говорится в пояснительной записке.

Также закон нормирует порядок въезда лиц на оккупированную территорию и выезда из нее.

Украинцы могут свободно въезжать в оккупированный Крыму или покидать его только через КПВВ на линии разграничения, предъявив паспорт или другие документы.

Такие же правила действуют для иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, иностранцы должны получить специальное разрешение с учетом положений закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Законом предусматривается бесплатная вторичная правовая помощь для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, и обеспечивается реализация права на наследование для таких лиц.

Закон вступает в силу через 3 месяца.

Напомним, что ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении.

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