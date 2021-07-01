Рада отменила свободную экономическую зону "Крым"

Документ также нормировал правила въезда/выезда из оккупированного полуострова.
Верховная Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым", который ввели в 2014 году на десять лет.
Об этом сообщает ТСН.ua.
"За" проголосовали 328 депутатов.
"Целью принятия законопроекта является отмена режима свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и установление особенностей экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией", — говорится в пояснительной записке.
Также закон нормирует порядок въезда лиц на оккупированную территорию и выезда из нее.
Украинцы могут свободно въезжать в оккупированный Крыму или покидать его только через КПВВ на линии разграничения, предъявив паспорт или другие документы.
Такие же правила действуют для иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, иностранцы должны получить специальное разрешение с учетом положений закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".
Законом предусматривается бесплатная вторичная правовая помощь для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, и обеспечивается реализация права на наследование для таких лиц.
Закон вступает в силу через 3 месяца.
Напомним, что ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении.