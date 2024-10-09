Рада переименовала Южноукраинск и Южное

Верховная Рада приняла постановления о переименовании городов Южноукраинска и Южного в Николаевской и Одесской областях соответственно.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Политик сообщил, что парламент рассмотрел серию постановлений о переименовании украинских населенных пунктов. Так, было принято два постановления:

о переименовании города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Пивденноукраинск (275 голосов нардепов);

о переименовании города Южное Одесского района Одесской области в город Пивденне (279 голосов).

В то же время, Рада "провалила" голосование за постановления о переименовании еще шести населенных пунктов. Так, не набрали поддержку переименования двух городов Первомайск, Первомайского района, города Синельниково и Синельниковского района, города Павлоград и Павлоградского района, еще одного города Южноукраинск и еще одного города Южное.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла постановление о переименовании сотен населенных пунктов Украины. Так, было переименовано 327 населенных пунктов.

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