Рада планирует собраться на два внеочередных заседания: когда и что будут рассматривать

Рада планирует собраться на два внеочередных заседания: когда и что будут рассматривать

Сначала "Слуга народа" проведет заседание фракции.

Верховная Рада на следующей пленарной неделе (13-16 июля) планирует два внеочередных заседания. Нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности по экологии и цифровизации.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram и рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Укринформу".

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"На следующей неделе мы планируем два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Будут законопроекты экологического направления, целый пакет, в том числе, направленных против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета — в частности, Дия.City, который касается налогов" — сообщила Кравчук.

В свою очередь Юлия Гришина уточнила, что перед внеочередными заседаниями "Слуга народа" проведет заседание фракции, где нардепы намерены обсудить, в частности, законопроект о корпоративном управлении в государственных предприятиях.

Напомним, Верховная Рада Украины 1 июля приняла в первом чтении законопроект об олигархах, поданный президентом Украины.

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