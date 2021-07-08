Рада планирует собраться на два внеочередных заседания: когда и что будут рассматривать

Сначала "Слуга народа" проведет заседание фракции.
Верховная Рада на следующей пленарной неделе (13-16 июля) планирует два внеочередных заседания. Нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности по экологии и цифровизации.
Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram и рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Укринформу".
"На следующей неделе мы планируем два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Будут законопроекты экологического направления, целый пакет, в том числе, направленных против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета — в частности, Дия.City, который касается налогов" — сообщила Кравчук.
В свою очередь Юлия Гришина уточнила, что перед внеочередными заседаниями "Слуга народа" проведет заседание фракции, где нардепы намерены обсудить, в частности, законопроект о корпоративном управлении в государственных предприятиях.
Напомним, Верховная Рада Украины 1 июля приняла в первом чтении законопроект об олигархах, поданный президентом Украины.