Рада планирует урегулировать долги за газ: нардепы приняли законопроект

"За" проголосовал 301 депутат.

Верховная рада планирует обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3508-д.

Об этом во вторник, 15 июня, сообщает РБК-Украина по итогам заседания Рады.

Так, законопроект предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.

Также планируется урегулирование долгов облгазов и облгаззбытов и реструктуризация долгов водоканалов.

Прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.

Закрепляются механизмы урегулирования такой задолженности путем:

проведения взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета;

реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;

списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.

Также документ переносит расчетную дату с 1 июля 2016 года на 1 мая 2021 года.

Продлевается предельный срок реструктуризации задолженности. Предприятиям теплоэнергетики разрешают реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа.

Закон устанавливает одинаковые условия для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.

Уточняется и процедура реструктуризации долгов субъектов хозяйствования на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения Операции объединенных сил, если учредитель и/или часть производственных единиц предприятия находится на территории, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия.

Напомним, что более 80 миллионов гривен задолжали украинцы за коммунальные услуги. Больше всего денег должны за газ — более 30 миллионов. Почти столько же за отопление и горячую воду. Наименьший долг украинцев за холодную воду — около шести миллионов гривен.

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