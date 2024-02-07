Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Верховная Рада на заседании 7 февраля поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. Решение поддержали 302 народных депутата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Более того, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Все выступающие, как от власти так и оппозиции, разносили в выступлениях министра. Сама, уже экс-министр, даже не пришла на отчет", — добавил он.

Напомним, в Раду 5 февраля поступило заявление об отставке от министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

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