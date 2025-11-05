Рада повысила выплаты за рождение ребенка: подробности

Верховная Рада / © УНИАН

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №13532, которым предусмотрено существенное увеличение государственной помощи семьям с детьми. Согласно документу, с 1 января 2026 года единовременная выплата при рождении ребенка составит 50 000 гривен.

Об этом сообщает Суспільне.

Кроме этого, законом вводятся новые виды ежемесячной помощи для детей до трех лет, а также ежегодные выплаты для школьников — на подготовку к учебному году. Правительство должно разработать порядок начисления и выплаты средств до конца 2025 года.

Эти изменения касаются поддержки материнства, ухода за детьми разного возраста и подготовки к школе.

Что изменится

При рождении ребенка (единоразово): Установлена фиксированная сумма в размере 50 000 гривен. Эта помощь выплачивается на первого ребенка, а также на каждого последующего.

Ежемесячное пособие по уходу (до 1 года): Родители будут получать 7 000 гривен ежемесячно. Для ухода за ребенком с инвалидностью сумма увеличивается до 10 500 гривен в месяц.

Целевая поддержка «еЯсла» (от 1 до 3 лет): Вводится ежемесячная целевая помощь в размере 8 000 гривен. Эти средства предназначены для оплаты услуг по уходу за ребенком — например, детского сада, развивающих кружков или других аналогичных сервисов. Для ребенка с инвалидностью размер выплаты составит 12 000 гривен ежемесячно.

Комплект первоклассника («Пакет школьника»): Предусмотрена единовременная выплата 5 000 гривен для учеников, которые впервые идут в 1-й класс.

Помощь по беременности и родам (для неработающих лиц): Женщины, которые официально не трудоустроены, будут иметь право на 7 000 гривен. Эта сумма начисляется за 70 календарных дней до ожидаемой даты родов.

«Пакет малыша»: Формат предоставления остается прежним — натуральная форма (набор необходимых вещей) или денежная компенсация. Возможность получить его появится начиная с 36-й недели беременности.

Законом также четко урегулирован механизм перехода к новым правилам. Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился 1 год, родители не теряют прав и продолжают получать действующую на тот момент выплату (которая сейчас составляет 860 грн). Важно: они дополнительно начнут получать новую ежемесячную помощь в размере 7 000 гривен, и это будет продолжаться, пока ребенку не исполнится один год.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины в августе проголосовала за законопроект №13532, который вводит новую систему поддержки семей в период беременности и ухода за ребенком.