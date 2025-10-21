Рада прекратила полномочия депутата Колесник

Анна Колесник / © УНИАН

Реклама

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Колесник из фракции «Слуга народа». За соответствующее решение №13337 проголосовали 262 народных депутата во время пленарного заседания во вторник.

об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«Рада досрочно прекратила полномочия депутата Анны Колесник/ За — 262. Напомню, что Колесник получила подозрение от НАБУ и САП в недостоверном декларировании на более 4,4 млн грн», — написал он.

Реклама

Народный депутат Анна Колесник, избранная по списку «Слуги народа» под №94, еще в мае 2025 года подала заявление о досрочном прекращении своих полномочий, но рассмотрение этого вопроса затянулось на несколько месяцев. Вместо Колесник к фракции должен присоединиться следующий кандидат в списке — Дмитрий Слинько (№151), бывший журналист и редактор партийной газеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Анна Колесник приняла решение досрочно сложить депутатские полномочия. Соответствующее заявление она подала еще 12 мая.

Колесник попала в центр внимания из-за расследования НАБУ и САП, которые в октябре 2022 года сообщили ей о подозрении в недостоверном декларировании. По данным следствия, депутат не указала в своей декларации за 2020 год две квартиры в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль. Общая стоимость этого имущества превышала 4,4 млн гривен.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной, однако ограничился лишь штрафом в 1342 гривны за пропуск судебного заседания. В то же время депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности. В июне 2023 года Апелляционная палата ВАКС закрыла уголовное производство против нее.