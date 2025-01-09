Рада приняла изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе": что известно

Рада проголосовала №12076. Речь идет об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" по медицинскому учету при подготовке призывников.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

"За" в общей сложности 298 народных депутатов.

"Здесь прошла важная правка: Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на военный учет призывников по собственному желанию", — подчеркнул Железняк.

Ранее в Украине обновили правила военного учета. Теперь на него могут вставать не только женщины-медики.

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