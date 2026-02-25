Рада приняла новый закон для военных: детали о соцгарантиях и выплатах

Выплаты и соцгарантии для украинских военных / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Верховная Рада Украины 25 февраля приняла законопроект №13646, внедряющий прозрачную систему социальных гарантий для военнослужащих. Документ регулирует вопросы денежного обеспечения, отпусков и сохранения рабочих мест. Отдельное внимание уделено унификации выплат для семей погибших и пропавших без вести защитников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Парламент принял законопроект №13646 о социальной защите военных. Федоров объяснил, что предусматривает документ.

Реклама

«Он формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы — до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для людей, которые стали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями», — написал министр в Сети.

Детали закона №13646 о социальной защите военных

Обеспечение военных во время службы

Военнослужащие получают гарантированное финансовое, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Также предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению военно-врачебной комиссии. Государство берет на себя обеспечение жильем, бесплатный проезд и почтовую связь.

Соцгарантии для военных после завершения службы

Сохраняется право вернуться на предыдущее место работы — на должность не ниже той, которую занимали ранее. Предусмотрена выплата помощи в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет. Кроме того, у военных будет возможность пройти профессиональную адаптацию, они получат полный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год после трудоустройства.

Выплаты семьям погибших и пропавших без вести военных

Отдельный раздел документа касается поддержки семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц. Законопроект устанавливает единые и прозрачные правила начисления помощи — без разных подходов при одинаковых обстоятельствах.

Реклама

Сейчас государство предусматривает:

для семей погибших — 15 млн грн ;

для семей пропавших без вести — ежемесячные выплаты около 120 тыс. грн.

«Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи — ₴15 млн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около ₴120 тыс. в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила ₴15 млн. Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи — независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса», — пояснил Федоров.

Зарплаты военных в 2026 году — какие размеры

К слову, финансовое обеспечение военных в 2026 году состоит из базовых выплат и боевых вознаграждений. Основа — это должностной оклад, выплата за звание и надбавка за выслугу лет (от 5% до 50%). Дополнительно начисляется надбавка за особенности службы (от 65% от базы), выплаты за секретность, квалификацию и ежемесячная премия.

За участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные выплаты пропорционально дням выполнения задач: 100 тыс. грн за передовую, 50 тыс. грн для штабов в зонах столкновения и 30 тыс. грн за спецзадания или службу в ПВО. Отдельный бонус в 70 тыс. грн выплачивается за каждые 30 дней суммарного пребывания «на нуле».

Реклама

Социальный пакет предусматривает единовременное пособие при подписании первого контракта (от 26 624 до 33 280 грн в зависимости от звания), ежегодные оздоровительные в размере месячного обеспечения и материальную помощь для решения бытовых вопросов.