Рада приняла отсрочку от мобилизации для молодежи: кого будет касаться

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от призыва для отдельных категорий граждан, уже отслуживших по контракту во время военного положения. Документ призван урегулировать ситуацию, когда молодые военные после увольнения сразу могут быть повторно мобилизованы.

Об этом пишет Судебно-юридическая практика.

Согласно законопроекту №13574, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые в период действия военного положения подписали контракт на один год, прошли службу и уволились с нее на законных основаниях. Для таких лиц предлагается установить годовую отсрочку от повторного призыва после увольнения со службы.

Реклама

Соответствующие изменения планируется внести в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Законопроект предлагает дополнить документ новой частью седьмой, согласно которой молодые военнообязанные и резервисты, проходившие годовую контрактную службу во время военного положения, не будут подлежать призыву на военную службу в течение 12 месяцев после увольнения. В то же время, они смогут быть мобилизованы раньше — только по собственному желанию.

В парламенте объясняют, что такая норма необходима, ведь сейчас после увольнения со службы молодые военнослужащие фактически теряют любое право на отсрочку. Они могут быть призваны повторно на следующий день после постановки на учет как военнообязанные или резервисты.

Введение годовой паузы должно стать формой социальной защиты для тех, кто уже исполнил свой долг перед государством. Законодатели отмечают, что это позволит обеспечить более справедливый подход к планированию мобилизационных ресурсов и даст молодым ветеранам время на восстановление после службы.

Если документ будет принят в целом, он вступит в силу после официального опубликования. Ожидается, что это решение будет способствовать повышению мотивации для заключения краткосрочных контрактов во время военного положения и улучшит условия ротации личного состава.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат, член комитета по безопасности комитета парламента Юрий Здебский рассказывал о том, планирует ли Верховная Рада женскую мобилизацию.