Рада приняла важный для вступления в ЕС закон

Верховная Рада Украины приняла новый Закон «О публичных закупках» (№11520), который является одним из ключевых элементов евроинтеграционного курса и важной составляющей переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.

Соответствующее решение парламент поддержал 27 мая, говорится на сайте ВР.

Документ предусматривает комплексное обновление системы публичных закупок с учетом европейских стандартов и гармонизацию украинского законодательства с нормами права ЕС.

Закон призван адаптировать национальную систему закупок к требованиям, необходимым для дальнейшего продвижения Украины на пути к полноправному членству в Евросоюзе.

В Верховной Раде отмечают, что принятие документа выходит за пределы технического обновления процедур и является стратегическим решением, направленным на повышение прозрачности, конкурентности и эффективности использования государственных средств. Закон также должен усилить доверие международных партнеров и создать дополнительные механизмы контроля за использованием бюджетных ресурсов.

Особое значение новый закон приобретает в контексте послевоенного восстановления Украины. Именно через механизмы публичных закупок будет проходить значительная часть государственного и международного финансирования, поэтому приведение системы к стандартам ЕС рассматривается как одно из условий прозрачного и эффективного использования средств.

Главным по разработке законопроекта выступал Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС без права голоса на период, пока идет процесс полноценного вступления в блок.

Эта идея, в частности, предусматривает участие президента Украины Владимира Зеленского в саммитах Евросоюза, однако без возможности голосовать.

Президент Владимир Зеленский считает предложенное «ассоциированное членство» Украины в ЕС неприемлемым.

Украинский президент заявил, что сейчас идет работа по вступлению нашей страны в ЕС. «Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным — полноправным», — говорится в его сообщении, опубликованном в соцсетях.

