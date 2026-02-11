Рада приняла закон о минуте молчания в Украине: что теперь изменится

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Верховная Рада Украины 11 февраля официально установила общенациональную минуту молчания для чествования погибших. Свои голоса за соответствующий закон отдали 260 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Рада установила официально общенациональную минуту молчания. За — 260», — указано в заметке политика.

Документ устанавливает ежедневную общенациональную минуту молчания для памяти погибших.

Закон также имеет целью устранить технические препятствия и официально разрешить городам и громадам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания ежедневно в 9 утра.

Также в законе предусмотрено, что ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 по всей стране будет проводиться общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу» как почтение памяти жертв Голодомора 1932 — 1933 годов.

Напомним, в середине декабря 2025 года Рада приняла в первом чтении законопроект №12144, который на законодательном уровне закрепляет ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00. Документ обязывает органы власти и медиа всех форм собственности обеспечивать информирование о мероприятии, в частности через системы оповещения. Инициатива направлена на надлежащее почтение памяти погибших в результате российской агрессии, укрепление общественного единства и формирование культуры национальной памяти.