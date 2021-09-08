Рада приняла законопроект о виртуальных активах: что это значит

Рада приняла законопроект о виртуальных активах: что это значит

Он предусматривает регулирование отношений в части создания, выпуска в обращение виртуальных активов, заключения и выполнения сделок с ними.

Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах, который предусматривает законодательное урегулирование рынка цифровых активов.

"За" проголосовало 276 депутатов.

"Целью законопроекта также является обеспечение комплексного законодательного урегулирования принципов функционирования рынка виртуальных активов, в частности, обеспечение унифицированного подхода к организации торговли виртуальными активами ... Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечение его открытости и эффективности", — говорится в пояснительной записке.

Закон позволит запустить рынок виртуальных активов в Украине. Иностранные и украинские криптобиржи смогут работать легально, а украинцы получат удобный и защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов.

В Минцифры отметили, что ожидается в результате принятия соответствующего закона:

легализация рынка виртуальных активов, который сейчас работает полностью в "серой" зоне;

будут работать официально иностранные и украинские криптобиржи;

банки будут открывать счета для криптокомпаний;

украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах;

государство гарантирует судебную защиту прав на виртуальные активы.

Минцифра будет формировать и обеспечивать реализацию государственной политики по развитию нового рынка, а также будет способствовать адаптации законодательства Украины об обороте виртуальных активов с международными стандартами.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, но не ранее дня опубликования настоящего Закона.

Напомним, 2 декабря 2020 года Рада приняла в первом чтении законопроект о виртуальных активах, который предусматривает законодательное урегулирование рынка таких активов.

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