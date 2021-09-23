Рада приняла законопроект Зеленского о деолигархизации: что он предусматривает

Рада приняла законопроект Зеленского о деолигархизации: что он предусматривает

Если гражданина отнесли к олигархам, к нему применяют ряд ограничений.

Народные депутаты во втором чтении приняли законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов)".

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады 23 сентября.

"За" соответствующий законопроект проголосовали 279 нардепов. "Против" проголосовали — 54.

Не поддержали законопроект нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины". Больше всего голосов отдали нардепы от "Слуги народа" -229, "За майбутнє" — 18 "Довіра" — 15, "Голос" — 11, внефракционные — 6.

Согласно документу, олигархом является человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и является монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеет активами более чем 1 млн прожиточных минимумов.

Решение о признании человека олигархом, принимается СНБО на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Если лицо признают олигархом, его внесут в специальный реестр. Вводит в действие решение СНБО президент Украины и оно вступает в силу с момента его официального опубликования.

Согласно официальным текстом законопроекта, в отношении лиц из так называемого Реестра олигархов будет применяться ряд ограничений:

запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и осуществлять взносы в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда), политических партий во время избирательного процесса; запрещено быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации; запрещено финансировать любую политическую агитацию, или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями; в обязательном порядке надо подавать декларацию о доходах.

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"Целью настоящего Закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, невозможность использования политической власти для увеличения собственных капиталов, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защита конституционных прав и свобод гражданина, защита демократии, обеспечение государственного суверенитета и избежание случаев манипулирования сознанием граждан путем умышленного искажения информации для получения доступа к ресурсам, принадлежащих на праве собственности народу Украины", — сказано в документе.

Исключить лицо из Реестра возможно, если у него отсутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для попадания в этот список.

Подробно, кого назовут олигархами и как будут бороться с ними, читайте здесь.

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