Рада признала Россию государством-террористом и запретила его символику "Z" и "V"

Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима.
Верховная Рада 1 апреля одобрила законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом.
Об этом сообщили в партии "Слуга народа".
Так, украинское законодательство дополнится новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину". Об этом рассказал соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.
"Буквы "Z", "V" признаются символикой военного вторжения россии в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", — отметил нардеп.
Кроме того, парламент признал Россию признанным государством-террористом, одной из целей политического режима которого является:
- государственный геноцид украинского народа,
- физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины,
- совершение международных преступлений против гражданского населения,
- использование запрещенных методов войны,
- разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,
- создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.
"Запрещается любая пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в частности использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", — пояснил Потураев.
Напомним, символ "Z", который используют российские оккупанты в Украине, в Чехии хотят приравнять к нацистской свастике и соответственно преследовать за его использование.
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