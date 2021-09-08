Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ

Депутаты выпустили постановление, в котором напомнили, что Россия незаконно аннексировала Крым и начала против Украины войну на Донбассе.

Верховная Рада осудила проведение выборов в Государственную Думу России и призывает к этому же международное сообщество. Это связано с тем, что Москва планирует привлечь к голосованию людей с оккупированных Крыма и Донбасса.

Постановление поддержали 318 парламентариев, никто не выступил против, фракция ОПЗЖ в голосовании не участвовала.

Также читайте Новый политический сезон: решится ли Зеленский распустить Верховную Раду

В обращении депутаты напомнили, что Россия незаконно аннексировала Крым, начала против Украины войну на Донбассе, а также оказывает репрессии против населения оккупированных территорий, которым выдала российские паспорта и хочет привлечь к голосованию на выборах в Госдуму РФ. Это является нарушением Конституции и законодательства Украины.

"Сейчас Российская Федерация пытается навязать свои "демократические стандарты", которые касаются избирательных процессов. Российские власти планируют провести 19 сентября 2021 года выборы в государственную Думу России на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя и с привлечением граждан Украины, проживающих на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и которые принудительно получили российские паспорта", — говорится в документе.

Также депутаты напомнили, что такие действия осудили Генеральная Ассамблея ООН, Европейский Союз, НАТО и ряд других международных организаций и правительств других стран.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада провалила голосование за постановление об обращении Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку