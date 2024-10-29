Рада продлила военное положение и мобилизацию: до какого числа

Действие военного положения будет продлено с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Рада продлила военное положение на 90 дней — с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года включительно», — написал он.

По его словам, за такое решение проголосовали 311 народных избранников. Он сообщил, что также была продлена общая мобилизация на 90 дней — с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года включительно.

Напомним, 28 октября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности во время заседания принял законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украина.

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