Рада проголосовала за министра стратегических отраслей: кто им стал и что о нем известно

Рада проголосовала за министра стратегических отраслей: кто им стал и что о нем известно

Павел Рябикин стал министром стратегических областей.

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назначен Павел Рябикин. Такое решение приняла Верховная Рада.

Голосование прошло на заседании парламента 4 ноября.

Кандидатуру Рябикина поддержало 237 нардепов.

Известно, что Павел Рябикин был главой Государственной таможенной службы. В прошлом он также был главой Международного аэропорта "Борисполь".

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Родился Рябикин 6 июня 1965-го года в Киеве. Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, факультет международных отношений и международного права (1989), юрист-международник, аспирантуру там же (1992). Стажировку проходил в Лейпцигском университете (1987) и Кильском университете (2000).

В течение 1983-1985 служил в армии. Начинал карьеру как юрист-консультант, далее был адвокатом и в марте 2005 года был назначен заместителем министра транспорта и связи Украины. Должность занимал год.

С 2009 по 2010 год был послом Украины в Дании. В 2014-2015 годах Рябикин работал заместителем главы КГГА.

Кроме того, он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах – также беспартийный, в 2012-2014 годах – от "УДАРа".

Рябикин женат, имеет дочь.

Напомним, Верховная Рада 3 ноября уволила Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

После этого премьер Денис Шмигаль внес в Раду представление о назначении главы Государственной таможенной службы Украины Павла Рябикина на эту должность.

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