Рада проголосовала за назначение Корецкого премьером

Верховная Рада. / © УНИАН

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Верховная Рада в четверг, 16 июля, приняла решение о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Об этом стало известно с заседания парламента.

Кроме того, против выступил один нардеп, семеро воздержались, а не голосовал 21 парламентарий.

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«Голосовали абсолютно все фракции, даже оппозиционные», — прокомментировала решение нардепка Ольга Василевская-Смаглюк.

Отметим, что Сергей Корецкий примет присягу после назначения Кабинета министров.

Накануне проект постановления №15414 о назначении Корецкого премьером был внесен в ВРУ. Сегодня Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту поддержать его кандидатуру. Представление поддержали 19 депутатов-членов, а трое воздержались.

Заметим, что президент Владимир Зеленский поддержал кандидатуру главы «Нафтогаза» Корецкого на эту должность, назвав его самым «подготовленным» кандидатом. По его словам, в условиях подготовки к зиме стране нужно правительство, которое сможет быстро принимать решение. В частности, в энергетике.

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Напомним, Верховная Рада 14 июля уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра. Правительство она возглавила 17 июля прошлого года. Решение об отставке было поддержано 258 народными депутатами. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.

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