Рада проголосовала за отставку вице-премьера по промышленности Уруского

Рада проголосовала за отставку вице-премьера по промышленности Уруского

Он 1 ноября подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

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Соответствующее решение поддержало 342 нардепов.

Ранее сообщалось, что теперь Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Уруского возглавит председатель Таможенной службы Павел Рябикин.

Стоит отметить, что Уруский пробыл на должности больше года – Верховная Рада назначила его вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 6 июля 2020 года. 22 июля Кабинет Министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В 2005-2006 гг. Урусский был первым заместителем министра промышленной политики Владимира Шандры. В 2015 году (с 21 января по 19 августа) возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

Кадровые перестановки в Кабмине: два вице-премьер-министра ушли в отставку | Новости Украины

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