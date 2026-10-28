Рада проголосовала за проект Госбюджета-2027: какие правки учли и на что пойдут деньги

Верховная Рада. / © УНІАН

Реклама

В среду, 28 октября, Верховная Рада поддержала проект Госбюджета на 2027 год в первом чтении. «За» проголосовали 239 депутатов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Реклама

«Это бюджет, который учитывает реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год. Прежде всего, это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми», — подчеркнул глава Кабмина.

Реклама

Отметим, в целом бюджетный комитет сформировал 90 предложений, проработав 5236 поправок, поданных народными депутатами.

По словам Корецкого, теперь правительство проработает бюджетные заключения парламента и подготовит проект ко второму чтению. Окончательное принятие документа планируется в конце ноября.

Проект Госбюджета-2027.

Ключевые решения голосования

Зарплаты военных

304 народных депутата поддержали правку №1279 о повышении денежного довольствия военнослужащих. Правительство должно проработать этот вопрос до второго чтения бюджета. В то же время конкретного процента повышения выплат в поддержанной редакции не определили.

Реклама

«Национальный кешбэк»

Правку о запрете финансирования программы за счет бюджета поддержали 284 депутата. Однако это не означает, что выплаты будут прекращены немедленно, ведь бюджет еще не принят окончательно.

Зарплаты чиновников

Предложение ограничить выплаты в государственном секторе суммой 80 тыс. грн в месяц не поддержали — за него проголосовали только 157 парламентариев. Ограничение должно было касаться народных депутатов, судей, прокуроров и работников Национального банка Украины.

Реклама

Средства по соглашениям о признании виновности

Не набрала необходимой поддержки правка, которая предусматривала направление платежей, превышающих сумму нанесенного государству ущерба, на денежное довольствие военных. Ее поддержали 165 депутатов.

Финансирование науки

Предложение дополнительно выделить 700 млн грн учреждениям Национальной академии наук также не поддержали. За него проголосовали 189 народных депутатов.

Напомним, в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим. Именно поэтому анонсированная в июне обновленная система денежного довольствия с максимальными выплатами до 460 тыс. грн до сих пор не заработала на практике.

В то же время аналитики движения «ЧЕСНО» сообщили, что один нардеп может стоить бюджету более 5 млн грн в год. Содержание одного парламентария обходится государству примерно в 435 тыс. грн в месяц. При этом средняя зарплата парламентария составляет около 60 тыс. грн.

Новости партнеров

Новости партнеров