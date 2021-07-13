Рада провалила легализацию медицинского каннабиса

Документ за основу поддержали лишь 184 нардепа.

Верховная Рада провалила легализации медицинского каннабиса в Украине. Нардепы направили на доработку авторам законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

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Ранее Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять за основу законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Законопроектом предлагалось:

разрешить ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях;

ввести жесткий контроль за таким обращением, введя электронный реестр всех препаратов и их отпуск исключительно по электронным рецепту;

лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса;

отчетность и представление информации контролирующим органам;

установить предельный уровень тетрагидроканнабинола (ТГК), который могут содержать выращиваемые растения конопли, и классификацию по его содержанию.

Напомним:

Документ уже стал известен также как " Закон для Софийки ". Речь идет о 4-летней девочке, которая борется со сложной формой эпилепсии и требует использования препаратов на основе медицинского каннабиса. В целом такие лекарства необходимы более 2,5 млн украинцев с различными недугами, в том числе больным раком, глаукомой или рассеянным склерозом.

". Речь идет о 4-летней девочке, которая борется со сложной формой эпилепсии и требует использования препаратов на основе медицинского каннабиса. В целом такие лекарства необходимы более 2,5 млн украинцев с различными недугами, в том числе больным раком, глаукомой или рассеянным склерозом. Минздрав, заботясь о лечении пациентов, просил депутатов в первом чтении принять законопроект о легализации каннабиса. И уверяет, что уже имеет практику контроля за наркотикосодержащим препаратом.

о легализации каннабиса. И уверяет, что уже имеет практику контроля за наркотикосодержащим препаратом. Парламент с утра пикетировали организации, которые тоже выступают за узаконивание каннабиса.

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