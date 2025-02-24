Рада провалила постановление о демократии в Украине и поддержке Зеленского

Сегодня, 24 февраля, народные депутаты не поддержали постановление о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада не смогла принять постановление о поддержке демократии в Украине.

Отмечается, что решение не было поддержано достаточным количеством депутатов — только 218 голосов.

В постановлении №13038 парламент Украины призывает к оказанию военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине, усилению санкционного давления на Россию, усилению совместных усилий для возвращения военнопленных, депортированных гражданских и детей из России и к поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО.

В то же время, в постановлении №13039 "О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации" парламентарии указывали на необходимость соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность нового президента Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что проведение избирательного процесса до сих пор остается невозможным как из-за законодательства, так и из-за большого количества вопросов и вызовов по обеспечению безопасности и демократичности этого процесса.

Зеленский считает, что эта новая волна разговоров о выборах может быть опасна и может стать давлением на Украину.

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