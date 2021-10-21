Рада проведет пленарное и внеочередное заседание: что рассмотрят

Рада проведет пленарное и внеочередное заседание: что рассмотрят

Нардепы соберутся на очередное пленарное заседание, после которого начнут внеочередное.

Верховная Рада в четверг, 21 октября, на заседании продолжит рассмотрение законопроекта 6000 — поправки в Государственный бюджет Украины на 2022 год (в первом чтении), а также рассмотрит вопрос об отставке Романа Абрамовского с должности министра экологии (во втором чтении).

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

К рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в:

ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (первое чтение);

Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности (первое чтение);

ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства иностранцами и лицами без гражданства (первое чтение);

несение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (первое чтение);

Налогового кодекса Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение);

Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (второе чтение);

в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение).

Напомним:

20 октября Верховная Рада поддержала выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. Согласно Регламенту Рады, после принятия выводов проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

к проекту закона Согласно Регламенту Рады, после принятия выводов на следующий год Также накануне в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов соответственно.

Новости Украины: Верховная Рада поддержала черновой вариант госбюджета на 2022 год

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