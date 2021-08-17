Рада проведет внеочередное заседание 23 августа: что будут рассматривать

Рада проведет внеочередное заседание 23 августа: что будут рассматривать

В Раде уже собрано 150 подписей для проведения внеочередного заседания.

Верховная Рада 23 августа проведет внеочередное заседание, посвященное "Крымской платформы".

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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В Раде уже собрано 150 подписей для проведения внеочередного заседания. По предварительной информации, заседание начнется в 16:00.

Нардепы планируют обратиться в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, Европейский парламент, к правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.

Кроме того, 24 августа, в 13:00 по случаю 30-й годовщины Независимости Украины состоится торжественное заседание парламента.

Отметим, что в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 24 августа, примет участие более 40 государств.

Напомним:

Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

в саммите Крымской платформы. А немецкий канцлер Ангела Меркель приедет 22 августа в Киев, но пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлер ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.

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