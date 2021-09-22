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Рада проведет внеочередное заседание 23 сентября: рассмотрят четыре вопроса

Автор
Елена Вус
Дата публикации
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Рада проведет внеочередное заседание 23 сентября: рассмотрят четыре вопроса

УНИАН

Заседание по требованию 165 депутатов начнется в 16:00.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания.

Об этом говорится в тексте распоряжения.

Согласно документа, нардепы рассмотрят следующие вопросы:

  • внесение изменений в законодательные акты относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс по изменению подходов в определении объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Напомним:

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