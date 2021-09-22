Рада проведет внеочередное заседание 23 сентября: рассмотрят четыре вопроса

Заседание по требованию 165 депутатов начнется в 16:00.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания.
Об этом говорится в тексте распоряжения.
Согласно документа, нардепы рассмотрят следующие вопросы:
- внесение изменений в законодательные акты относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
- внесение изменений в Налоговый кодекс относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
- внесение изменений в Налоговый кодекс по изменению подходов в определении объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;
- внесение изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.
Напомним:
- Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что во время внеочередного заседания обсудят, скорее всего, отмену РРО для ФЛП.
- Январь 2021 года стал знаковым для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели должны многое изменить в своей деятельности. Речь идет о новациях в налогообложении, установке кассовых аппаратов, полном переходе на государственный язык в системе обслуживания и тому подобное.